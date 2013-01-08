Проблему пасажирів "Аеросвіту" в аеропортах Нью-Йорка та Будапешта вирішили дипломати

Українські дипломати допомогли пасажирам літаків, в яких виникли проблеми з вильотом через затримки та скасування рейсів авіакомпанії «АероСвіт» в аеропортах Нью-Йорка і Будапешта.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 6 січня через технічні причини не відбувся регулярний рейс авіакомпанії «АероСвіт» за маршрутом Нью-Йорк–Київ. Затримка рейсу була пов’язана із запізненням прибуття літака з Києва, який прибув до Нью-Йорка на сім годин пізніше, ніж передбачено графіком.

За результатами вжитих Генконсульством заходів літак зі 152 пасажирами на борту відбув сьогодні з нью-йоркського аеропорту, його прибуття до Києва заплановано на 8 січня.

Подібна ситуація сталася вчора в будапештському міжнародному аеропорту ім. Ференца Ліста, де у зв’язку зі скасуванням рейсів авіакомпанії «АероСвіт» 88 пасажирів, з яких 39 громадян України, змушені були затриматись в зазначеному аеропорту. Посольством України в Угорщині було вжито невідкладних заходів та забезпечено перереєстрацію квитків зазначених пасажирів на рейси інших авіакомпаній. У результаті проведеної посольством роботи, 7 січня всі українські громадяни-пасажири компанії «АероСвіт» вилетіли з будапештського міжнародному аеропорту ім. Ференца Ліста на батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України, починаючи з 4 січня, проблеми з вильотом виникали у декількох сотень українців у зв'язку зі скасуванням чи затримками рейсів авіакомпанії "АероСвіт" в іноземних аеропортах.

Довідка УНІАН. 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника.

Згідно з постановою суду, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Леоніда Талана, який повинен провести інвентаризацію майна компанії «АероСвіт».

У постанові суду також зазначається розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами, який станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

4 січня прес-служба авіакомпанія «АероСвіт» заявила, що підприємство не є банкротом, не зупиняє операційну діяльність і продовжує виконання поточних зобов'язань перед контрагентами.