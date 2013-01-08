Дію німецьких дозволів на автоперевезення квоти 2012 року продовжили до 31 січня

Міністерство інфраструктури України отримало згоду Федерального Міністерства транспорту, будівництва і міського розвитку Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) на продовження дії німецьких дозволів квоти 2012 року до 31 січня 2013.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Нагадаємо, наприкінці грудня відомство повідомило про продовження дії невикористаних дозволів усіх видів квоти 2012 всіх країн-партнерів крім Великобританії та Федеративної Республіки Німеччини до 31 січня 2013 року.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

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