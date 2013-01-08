«АероСвіт» скасував 8 січня 17 рейсів з «Борисполя»

Авіакомпанія «АероСвіт» скасувала на 8 січня з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» 17 рейсів.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні аеропорту, зокрема, скасовано 8 рейсів на приліт і 9 рейсів на виліт.

Зокрема скасовано рейси з/до Донецька, Одеси, Сімферополя, Будапешта, Кишинева, Тель-Авіва, а також рейс до Стокгольма.

До того ж аеропорт попереджає про можливість відхилення в розкладі рейсів авіакомпанії наступними днями.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника.

Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

Аеропорт «Бориспіль» з 4 січня 2013 року заявив про припинення обслуговування деяких рейсів авіакомпанії «АероСвіт» у зв'язку з порушенням фінансової дисципліни авіаперевізником, проте пізніше «АероСвіт» заявив, що врегулював усі питання з державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками.