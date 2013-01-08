«АероСвіт» веде переговори з аеропортами для відновлення графіка авіарейсів

Авіакомпанія «АероСвіт» заявляє про переговори з аеропортами з метою відновлення графіку виконання авіарейсів.

«Авіакомпанія продовжує переговори з адміністрацією аеропортів, що припинили обслуговування рейсів "АероСвіту", й розраховує на ухвалення компромісного рішення», - йдеться в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Крім того, в авіакомпанії повідомляють, що "АероСвіт" направив всім компаніям-партнерам письмове повідомлення про намір продовжити оперування й виконання своїх поточних зобов'язань.

"АероСвіт" також роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності й забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

У своєму повідомленні компанія також зазначає, що 5-8 січня "АероСвіт" був вимушений скасувати низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

«Рішення аеропортів і хендлінгових компаній було спровоковано викривленою інформацією в низці інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкрутом. Контрагенти, згідно з їх запитами, побоювалися припинення українським перевізником оперування й розрахунків за надане обслуговування», - йдеться в повідомленні «АероСвіту».

Як повідомляв УНІАН, 4 січня авіакомпанія "АероСвіт" виступила із заявою, в якій наголосила, що не є банкротом, не зупиняє виробничу діяльність й виконує в повному обсязі всі операційні процедури, включаючи заходи із забезпечення безпеки польотів.

Авіакомпанія також зазначила, що продовжує виконання поточних зобов'язань перед контрагентами, а звернення "АероСвіту" до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство має на меті початок процедури санації як частини програми реформування компанії, з метою підвищення її операційної ефективності, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника.

Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами, станом на 27 грудня 2012 року, становив 4,27 млрд грн.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році почала оновлення середньомагістрального авіапарку літаками.