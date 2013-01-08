Пасажиропотік залізничного транспорту в 2013 році може скоротитися на 2-3% - експерт

Пасажиропотік залізничного транспорту України за підсумками 2013 року в результаті скорочення збиткових маршрутів і реформування залізничної галузі може скоротитися на 2-3%.

Такий прогноз УНІАН дав старший аналітик компанії "Арт-Капітал" Олексій Андрійченко.

«У залізничному транспорті, найімовірніше, скорочення пасажиропотоку у зв'язку з реформою галузі і зменшенням кількості збиткових маршрутів. Падіння може становити 2-3%», - сказав він.

До того ж експерт відзначив можливе збільшення тиску держави в авіаперевезеннях, спрямоване на покращення конкурентного середовища.

«Можливо, будуть допущені нові авіакомпанії, знизяться ціни на авіаперевезення, у результаті пасажиропотік цим видом транспорту зросте на 4-5%», - сказав він.

Прогнозуючи розвиток пасажирських перевезень загалом, А.Андрійченко зазначив, що «після падіння в 2012 році в 2013 році обсяг пасажиропотоку не покаже значну позитивну динаміку, найімовірніше, динаміка близько нуля».

Коментуючи розвиток транспортної галузі в 2012 році, А.Андрійченко назвав одними з найважливіших для транспортної галузі законодавчих новацій 2012 ухвалення закону про створення державного ПАТ «Українські залізниці» та закону «Про морські порти».

Крім того, серед важливих для галузі подій експерт назвав покупку холдингом СКМ компанії «Лемтранс».

«Зростання інтересу групи СКМ до транспортної галузі в короткостроковій перспективі може створити додатковий попит для української вагонобудівної галузі, а в довгостроковій перспективі стати каталізатором реструктуризації всієї транспортної галузі з переважно державної у приватну», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, перевезення пасажирів залізничним транспортом з урахуванням перевезень міською електричкою за 11 місяці 2012 року збереглася на рівні 395,6 млн пасажирів. Пасажирооборот залізничного транспорту в січні-листопаді 2012 року становив 45,844 млрд пас./км - на 2,8% менше, ніж роком раніше. Відправлення пасажирів міською електричкою виросло в 5,2 рази.