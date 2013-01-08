Німецькі експерти відзначають зростання рівня безпеки авіаперельотів. Найнадійніша - Finnair

Експерти німецького Центру дослідження авіакатастроф (JACDEC) відзначають зростання рівня безпеки авіаперельотів.

Як повідомляє Deutsche Welle, складений експертами цього центру рейтинг безпеки найбільших авіакомпаній опублікував сьогодні часопис Aero International.

Згідно з документом, внаслідок авіакатастроф у цивільній авіації торік в усьому світі загинуло 496 осіб, що трохи менше, ніж 2011 року. Тоді було 498 загиблих.

"Ще ніколи ризик стати жертвою авіакатастрофи не був таким низьким, як нині, про що можна говорити з впевненістю", - наголошує часопис.

Така оцінка співпадає з поки що попередніми даними експертів мережі, яка стежить за безпекою авіаперевезень, Aviation Safety Networks та з даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Отже, згідно з рейтингом німецького Центру дослідження авіакатастроф, серед 60 найбільших авіакомпаній світу найнадійнішою виявився фінський авіаперевізник Finnair. Минулого року на першому місці у рейтингу була японська All Nippon Airways, яка через низку дрібних інцидентів опустилась на 12 місце. Другу та третю сходинку посіли авіакомпанії Air New Zealand та гонконгська Cathay Pacific. Німецька Lufthansa опинилась на 11 місці, повідомляє інформаційне агентство dpa.

Українські авіакомпанії не входять до списку найбільших авіаперевізників.

Як наголошують експерти, найризикованіше літати регіональними авіакомпаніями в країнах, де точаться конфлікти.

Німецький Центр дослідження авіакатастроф (JACDEC), що базується в Гамбурзі, вважається поважною в світі структурою з глобальною базою даних. Центр співпрацює з провідними авіаційними організаціями світу.