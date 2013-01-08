«Візз Ейр Україна» у 2012 році збільшила пасажироперевезення на 10,5%

Авіакомпанія «Візз Ейр Україна» за підсумками 2012 року збільшила пасажирські перевезення до/з України на 10,5% порівняно з 2011 роком - до 630 тис. пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні компанії Wizz Air, переданому агентству УНІАН.

У 2013 році «Візз Ейр Україна» планує збільшити перевезення на 58,7% - до 1 млн пасажирів.

Wizz Air також повідомляє, що в 2012 році перевезла 12 мільйонів пасажирів - на 12% більше, ніж роком раніше.

Крім того, в 2012 році Wizz Air відкрила 48 нових маршрутів, розширивши свою мережу до понад 250. Авіакомпанія почала виконувати рейси до Грузії, Ізраїлю, Словенії та Швейцарії, таким чином, збільшивши кількість країн на своїй маршрутній карті до 29.

Середній показник завантаження літаків на майже 80 тис. рейсів досяг 85%.

У 2013 році Wizz Air планує збільшити перевезення до 13,5 млн пасажирів.

Нагадаємо, раніше «Візз Ейр Україна» планувала за підсумками 2011 року збільшити перевезення пасажирів на 28% порівняно з 2010 роком - до 700 тис. пасажирів.

З 27 березня 2011 року авіакомпанія «Візз Ейр Україна» змінила аеропорт базування в Києві і почала здійснення рейсів з аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв'язку України. Входить до групи компаній Wizz Air. На сьогодні флот «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320. Поставка третього літака Airbus A320 очікується на початку 2013 року.

Wizz Air є найбільшим лоукост авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. Наразі авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, що здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за понад 250 маршрутами і 83 напрямками у 29 країнах.