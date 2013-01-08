Фонд соцзахисту інвалідів має намір придбати на відкритих торгах понад 500 автомобілів

Фонд соціального захисту інвалідів має намір придбати у 2013 році понад 500 автомобілів на відкритих торгах. Відповідне оголошення розміщене на веб-порталі державних закупівель.

Обсяг закупівель, згідно з оголошенням, становить 359 легкових автомобілів із звичайним управлінням, 66 автомобілів із спеціальним управлінням для інваліда з каліцтвом однієї ноги і 80 автомобілів для інвалідів з каліцтвом обох ніг. Попередній обсяг фінансування покупки не називається, джерело фінансування – кошти державного бюджету. Термін розкриття пропозицій – 7 лютого 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Кабінет Міністрів затвердив державну цільову програму «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, на реалізацію якої планується направити близько 14 млрд грн. Метою програми є забезпечення прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життя згідно з Конвенцією про права людини.

Виконання програми має забезпечити: створення для інвалідів безперешкодного доступу до об'єктів суспільного призначення, транспорту; вдосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи; попередження дискримінації за ознаками інвалідності, зокрема, шляхом посилення відповідальності за таке порушення.

Нагадаємо також, що за підсумками 2012 року кількість автомобілів, придбаних безпосередньо для забезпечення потреб інвалідів, становила 1788 штук.

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