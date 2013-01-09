У Києві станцію метро "Політехнічний інститут" закрили на вхід у ранкові години.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це пов’язано з капітальним ремонтом ескалаторів на цій станції, що триватиме з 9 січня до 24 травня 2013 року.

Зокрема, на період ремонтних робіт станція закриватиметься на вхід у робочі дні з 07.50 до 10.30.

Київський метрополітен змушений вдаватися до цього заходу для вивезення пасажирів з платформи станції на поверхню двома працюючими ескалаторами через великий пасажиропотік у ранкові години «пік», зазначили в КМДА. У вихідні дні режим роботи станції не зміниться.

Як повідомили у КП «Київський метрополітен», на усіх станціях метрополітену вже розміщені оголошення, а також передбачене оповіщення пасажирів про зміни в режимі роботи станції «Політехнічний інститут».

КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності та закликає пасажирів ставитися з розумінням до введених обмежень і дотримуватись громадського порядку та правил користування метрополітеном.