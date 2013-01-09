Apple взялася за розробку бюджетного iPhone. Його можуть представити вже цього року

Корпорація Apple Inc. взялася за розробку бюджетної версії iPhone, який може бути представлений вже цього року, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з угодою.

Хоча Apple вивчає можливості виробництва такого гаджета протягом багатьох років, цей план успішно просувається, і менш дорога версія смартфона може бути випущена наприкінці цього року, зазначив одине із джерел.

Більш дешевий телефон, можливо, буде нагадувати стандартний iPhone, але з іншим, менш дорогим корпусом, відзначає джерело. Один зі способів зниження вартості - використання не полікарбонатного пластику, а більш дешевого матеріалу для корпусу. Інші деталі залишаться тими ж або можуть бути взяті з більш старих моделей iPhone.

Прес-секретар Apple відмовився від коментарів.

Такий план компанії став особливо актуальним у зв'язку зі збільшеною конкуренцією з боку смартфонів на платформі Android. У третьому кварталі 2012 року Apple займала лише 14,6% світового ринку смартфонів, що значно нижче, ніж у четвертому кварталі 2011 року - 23%, йдеться в даних IDC. Частка Samsung Electronics тим часом виросла з 8,8% до 31,3% за два роки - з 2010-го до 2012-й.

Продаж декількох нових моделей iPhone буде для Apple нововведенням. Під управлінням Стіва Джобса пріоритетом Apple був прибуток, а не число випущених гаджетів. Компанія пропонувала порівняно невелике число продуктів, здебільшого, орієнтованих на високий прибуток. Однак в останні роки, особливо після призначення Тіма Кука главою компанії, пріоритети компанії почали зміщатися в бік «масовості». У жовтні компанія Apple представила iPad Mini, щоб збільшити продажі планшетних комп'ютерів поряд з iPad.

На сьогодні iPhone є найприбутковішим продуктом Apple, продажі смартфона і аксесуарів до нього принесли 48% виручки в третьому кварталі.

Apple розглядала можливість випуску дешевої версії iPhone ще з 2009 року, таким чином, маючи намір зайняти більшу частку ринку і привернути увагу до свого бренду, відзначають джерела. Водночас, пише WSJ, бюджетний iPhone загрожує знизити прибуток компанії, якою керівники не хотіли б жертвувати, передає Газета.RU.