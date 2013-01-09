Призначено нового гендиректора компанії ВОЛЯ - Георгія Жембері

11:10, 09 січня 2013
Транспорт/Звя'зок
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Наглядова рада компанії ВОЛЯ, яка є українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, призначила на посаду генерального директора (CEO - Chief Executive Officer) Георгія Жембері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії ВОЛЯ.

Він змінить на цій посаді Еріка Франке, який 8 січня 2013 року залишив посаду CEO.

Водночас, як відзначили в компанії, упродовж перших місяців 2013 року Е.Франке продовжить виконувати функції генерального директора компанії ВОЛЯ; надалі він працюватиме в ролі її консультанта, «забезпечуючи плавний і ефективний перехід».

Г.Жембері, 43 року, угорець за національністю, працював у галузі управління телекомунікаційними і кабельними компаніями. До останнього часу він обіймав посаду операційного директора (COO) компанії Invitel в Будапешті.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Надає послуги доступу до телепрограм, високошвидкісний доступ до Інтернету і послуги одного з найбільших дата-центрів України. Компанія веде свою діяльність в 29 містах України.

Акціонерами компанії є Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, сімейство фондів під управлінням SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), інвестором яких виступає, зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку.

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