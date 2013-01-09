Кількість ДТП на залізничних коліях і переїздах за 2012 зросла до 89
11:55, 09 січня 2013Транспорт/Звя'зок
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Кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях та переїздах залізниць України за 2012 зросла до 89, зокрема 79 ДТП сталося на переїздах і 10 - на коліях поза переїздами.
Про це йдеться в повідомленні Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").
«Укрзалізниця» повідомляє, що кількість загиблих у ДТП у 2012 році зменшилась на 2 особи в порівнянні з 2011 роком, водночас кількість травмованих збільшилася на 16 осіб. Провини залізниці в жодному з випадків не виявлено.
Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що в 2012 році виявлено 191 випадок незаконного втручання в роботу залізниць, тоді як роком раніше був зафіксований 181 такий випадок.
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