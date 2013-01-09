Костусєв створив спецкомісію для перевірки аеропорту «Одеса»

Мер Одеси Олексій Костусєв підписав розпорядження про створення комісії для перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Згідно з текстом розпорядження, підписаного 4 січня, результати роботи комісії повинні бути представлені протягом двох тижнів.

Як повідомляв УНІАН, Одеська міська рада 21 грудня 2012 передала ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» в оренду 45,086 га землі під будівництво нових споруд.

Раніше ця ділянка належала комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт «Одеса», яке, як сказано в рішенні, від цієї землі добровільно відмовилося.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» отримало земельну ділянку в довгострокову оренду терміном на 49 років.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України.

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Одеса» в 2011 році виріс на 16,6% у порівнянні з 2010 роком - до 824,3 тис. пасажирів, за 11 місяців 2012 року пасажиропотік аеропорту виріс на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 845, 5 тис. пасажирів.

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» - спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн дол. США.