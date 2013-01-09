Сьогоднішні рейси «АероСвіту» Київ-Мінськ скасовано через технічні причини, повідомляють в компанії

Мінськ. Сьогоднішні рейси авіакомпанії «АероСвіт» Київ-Мінськ-Київ скасовано з технічних причин і не пов'язано з повідомленням про банкрутство компанії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомили в представництві авіакомпанії в Мінську.

«Літак з Києва в Національний аеропорт Мінськ мав прилетіти о 10.30, а вилетіти з Мінська до Києва - об 11.35. Однак ці рейси скасовано через технічні причини. Це ніяк не пов'язано з повідомленнями про банкрутство компанії», - відзначили в представництві «АероСвіту».

Нагадаємо, компанія почала санацію через процедуру банкрутства для відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

«Але це не означає, що у авіакомпанії немає коштів. «АероСвіт» не є банкрутом, не зупиняє виробничу діяльність і виконує в повному обсязі всі операційні процедури, включаючи заходи із забезпечення безпеки польотів», - наголосили в мінському представництві «АероСвіту».

Нагадаємо, 5-8 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через призупинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про призупинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковано інформацією в низці інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкрутом.

При цьому авіакомпанія заявила про переговори, спрямовані на відновлення обслуговування та відновлення графіка польотів.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія взялася за оновлення середньомагістрального авіапарку літаками.

Рейси «АероСвіт» до Мінська виконуються згідно з осінньо-зимовим розкладом, який набув чинності 28 жовтня 2012 року. Зокрема авіаперевезення здійснюються п'ять разів на тиждень за маршрутом Київ-Мінськ і назад крім суботи та неділі.