Міськвиконком Тернополя збільшив вартість паркування удвічі - до 4 грн за годину

Міськвиконком Тернополя збільшив вартість паркування удвічі – до 4 грн за год.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне рішення ухвалили сьогодні, 9 січня.

Як пояснили в управлінні транспорту та зв’язку міськради, потреба збільшити оплату за послуги паркування виникла через невідповідність діючого тарифу. Це пов’язано як з високими податками, які змушені платити підприємці до бюджету, так і з дороговартісністю встановлення паркоматів.

У прес-службі також зазначають, що в договорах з підприємцями зазначено, що вони зобов’язані проводити благоустрій території, на якій вони здійснюють свою діяльність (нанесення розмітки, вивезення сміття тощо).

За даними міської влади, розрахунки обумовлюють зростання тарифів на паркування у 2013 році до 4,25 грн, виконком вирішив затвердити тариф у 4 грн.

Довідка УНІАН. Загалом у Тернополі діє 10 платних парковок.

Ще 3 парковки діють при супермаркетах, паркування на них безкоштовне.

Загальна площа усіх 13-ти парковок міста становить 9,5 тис. кв м. Розраховані вони на 700 машиномісць.