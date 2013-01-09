У КМДА обіцяють, що вартість проїзду в столичному метро підвищуватися не буде

Вартість проїзду в Київському метрополітені не підвищуватиметься.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, повідомили у прес-службі КМДА.

За його словами, сьогодні місто дотує кожну поїздку в метро. Аби визначити суму, яку необхідно компенсувати підприємству, місто щороку обраховує економічно обґрунтований тариф однієї поїздки задля можливості підтримувати КП «Київський метрополітен».

«Варто розуміти різницю між поняттями «тариф» та «вартість проїзду». Тариф ми визначаємо для того, щоб мати змогу компенсувати з міського бюджету затрати підприємства на перевезення одного пасажира. Так, відповідно до розрахунків КП «Київський метрополітен», економічно обґрунтований тариф на 2013 рік становить 3-3,05 грн. Фактично, сьогодні місто дотує кожну поїздку на 1 гривню. Крім того, 84 тис. киян мають право безкоштовного проїзду в метрополітені також за рахунок міського бюджету», – пояснив заступник голови КМДА.

За словами Р.Крамаренка, розрахунковий тариф визначається комунальним підприємством відповідно до собівартості перевезень і застосовується при визначенні суми компенсації витрат із міського бюджету.

«Раніше ми могли точно обрахувати кількість звичайних поїздок, проте мали орієнтовний обсяг перевезень пільговиків. Після запровадження проекту «Картка киянина» ми маємо точну цифру кількості поїздок пільгових категорій і компенсуємо лише фактичні витрати. Наразі ця цифра виявилася втричі меншою, ніж вираховувалась за формулою, адже не всі пільговики користуються послугами метрополітену щодня», – зазначив Р.Крамаренко.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому, 10 грудня, голова КМДА Олександр Попов заявляв, що на сьогодні підвищення вартості проїзду в столичному метро об'єктивно назріло.

Він тоді зазначив, що в лютому дасть відповідь на запитання щодо збільшення оплати проїзду. «Заслуховуватимемо і затверджуватимемо фінансовий план метрополітену. На сьогодні підвищення вартості проїзду об'єктивно назріло. Але чи зможемо ми протриматися ще рік – скажу, коли побачу цифри», - зазначив О.Попов.