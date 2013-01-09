ЄС посилює боротьбу з кіберзлочинністю

Брюссель. Європейський Союз посилює боротьбу з кіберзлочинністю і вже 11 січня планує відкрити в Гаазі новий Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом.

“Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю допоможе нам бути більш швидкими та розумними в попередженні та боротьбі з такими злочинами”, - сказала комісар.

За словами С.Мальмстрьом, необхідність створення спеціального центру пов’язана з тим, що кіберзлочинці використовують нові технології для здійснення злочинів.

“Лише шахрайства з кредитними картками минулого року привели до втрат європейськими громадянами 1,5 млрд євро”, - зазначила комісар.

Зі свого боку голова нового Європейського центру боротьби з кіберзлочинністю Трулс Ертінг повідомив, що центр фокусуватиме свою увагу на трьох напрямках діяльності: боротьбі з сексуальними зловживаннями щодо дітей, боротьбі з фінансовими шахрайствами он-лайн, а також боротьбі зі злочинами, які вражають критичну інфраструктуру та інформаційні системи Євросоюзу.