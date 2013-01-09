ПЗЗ залучить у «ТАСкомбанку» кредити на 712,5 млн грн

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-західна залізниця» (ПЗЗ) залучить у «ТАСкомбанку» 10 кредитних ліній терміном на 3 роки на загальну суму 712,524 млн грн.

Про це повідомляється на сайті держзакупівель.

Нагадаємо, в 2012 році ПЗЗ повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

«Південно-Західна залізниця» займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року ПЗЗ збільшила чистий прибуток на 47,2% порівняно з 2010 роком - до 128,965 млн грн.

ПАТ «ТАСкомбанк» (раніше ПАТ «АБ «Бізнес Стандарт») зареєстровано в 1989 році.

У 2011 році банк збільшив прибуток проти показника 2010 року в 26 разів - до 27,1 млн грн. Активи банку в 2011 році зросли на 29% і на 1 січня 2012 року становили 2,4 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 17,2%, до 997 млн ​​грн, зобов'язання - на 30%, до 2,18 млрд грн . Статутний капітал банку в 2011 році не змінювався і залишився на рівні 165 млн грн, власний капітал зріс на 18% - до 214,69 млн грн.