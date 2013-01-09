«АероСвіт» гарантує перевезення пасажирів або компенсацію вартості квитків

Компанія «АероСвіт» гарантує виконання всіх внутрішніх авіарейсів, а саме за напрямками Київ - Івано-Франківськ - Київ, Київ - Дніпропетровськ - Київ, Київ - Донецьк - Київ, Київ - Львів - Київ, Київ - Одеса - Київ, Київ - Сімферополь - Київ відповідно до затвердженого розкладу виконання регулярних внутрішніх рейсів у період «Зима 2012/2013», який діє до 31 березня 2013 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, про це керівники компанії заявили під час зустрічі з представниками Міністерства інфраструктури, Державної авіаційної служби й авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) у зв'язку з відміною «АероСвітом» низки авіарейсів.

Крім того, «АероСвіт» гарантує подальше виконання всіх далеко- і середньомагістральних рейсів, крім рейсів за напрямками Київ - Варшава, Київ - Мінськ, Київ - Бухарест, Київ - Копенгаген і Донецьк - Тбілісі.

Обслуговування пасажирів здійснюватиме «АероСвіт» або МАУ.

При цьому Мінінфраструктури відзначає, що відповідно до діючих Правил перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, усі пасажири, які придбали квитки, мають бути обслужені авіакомпанією або одержати компенсацію вартості квитків.

Нагадаємо, 5-8 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала ряд рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей «АероСвіту» забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, відповідно до заяви «АероСвіту», було спровоковане інформацією в низці інтернет-видань про нібито визнання «АероСвіту» банкрутом.

Водночас авіакомпанія заявила про ведення переговорів, спрямованих на відновлення обслуговування і відновлення графіка польотів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становила 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсягу.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками.