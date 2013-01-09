Wizz Air в лютому і березні збільшить частоту рейсів Київ-Будапешт

Найбільша лоукост-авіакомпанія в Центральній і Східній Європі Wizz Air планує з 10 лютого до початку березня 2013 року збільшити на 14 кількість рейсів на маршруті Будапешт-Київ.

Як сказано у повідомленні компанії, «кількість бронювань значно збільшилася у зв'язку з тим, що компанія «Аеросвіт» скасувала низку рейсів до Києва».

Wizz Air повідомив, що з 14 березня рейс авіакомпанії Будапешт-Київ виконуватиметься щодня.

«Ми раді повідомити про запуск додаткових рейсів з 10 лютого і до початку березня. А з 14 березня 2013 пасажири зможуть щодня літати з Будапешта до Києва і назад», - йдеться в повідомленні Wizz Air.

Нагадаємо, 5-8 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через призупинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про призупинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковано інформацією в низці інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкрутом.

Водночас авіакомпанія заявила про переговори, спрямовані на відновлення обслуговування та відновлення графіка польотів.

29 грудня 2012 Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. Наразі авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, що здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за понад 250 маршрутами і 83 напрямками у 29 країнах.

У 2012 році Wizz Air перевезла 12 мільйонів пасажирів - на 12% більше, ніж роком раніше.