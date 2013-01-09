10 січня кілька вулиць Севастополя перекриють через транспортування авіабомби

У Севастополі 10 січня здійснюватиметься транспортування фугасної авіабомби ФАБ-250 на полігон для подальшого знищення.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Севастополі, вибухонебезпечний предмет було виявлено в районі будинку 53-В на вул. Симонок під час проведення земляних робіт.

За інформацією севастопольської міліції, фахівці МНС, оглянувши бомбу, встановили, що підривник у бойовому положенні. Знищити бомбу на місці неможливо, оскільки поряд розташовані житлові будинки. Розмінування на місці також може спричинити мимовільний вибух.

З моменту виявлення бомби і до теперішнього часу співробітники севастопольської міліції забезпечують охорону вибухонебезпечного предмету.

На момент транспортування авіабомби до полігону поблизу с. Хмельницьке буде обмежено рух пішоходів і всіх видів транспорту, включаючи громадський, за маршрутом: вул. Симонок, вул. Челюскінців, через с. Любимівку, с. Фруктове, Сімферопольське шосе, об'їзна дорога міста Інкерман, Ялтинське кільце, по дорозі Ялта–Севастополь, с. Хмельницьке убік с. Штурмове.

Співробітники севастопольської міліції звертаються до жителів Севастополя і гостей міста з проханням по можливості змінити маршрут свого пересування, щоб уникнути складних ситуацій. Після завершення заходів обмеження в русі буде знято.