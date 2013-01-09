Львівський суд визнав роботу евакуаторів у місті незаконною

Галицький районний суд Львова визнав роботу евакуаторів у місті незаконною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури міста Львова, відповідне рішення прийнято сьогодні у провадженні за позовами прокуратури Львова та однієї з громадських організацій про скасування положень рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, якими затверджено порядок роботи евакуаторів у місті.

"Відповідно до чинного законодавства, тимчасове вилучення автомобілів за допомогою спеціальної техніки повинне здійснюватися виключно працівниками Державтоінспекції. Усупереч цим вимогам, зазначеним актом Львівської міської ради надано право приймати рішення про переміщення транспортних засобів уповноваженим особам міської ради та працівникам низки комунальних та інших підприємств міста. Враховуючи такі порушення, судом згадані позови задоволені, а зазначені положення рішення виконкому Львівської міської ради визнані незаконними і скасовані", - наголошується у повідомленні.

У прес-службі також повідомили, що наразі за постановою прокуратури Львова, Львівська об'єднана фінансова інспекція у Львівській області перевіряє законність використання та отримання ЛКП «Львівелектротранс» коштів від громадян за евакуацію транспортних засобів.