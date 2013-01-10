Українські порти у цьому році нададуть 17-50% знижки на роботи з транзитними вантажами

Знижки до граничних акордних ставок плати за виконання завантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в українських портах в 2013 році становитимуть 17-50%.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, розмір знижок на 2013 рік затверджено наказом №754 від 29 грудня 2012.

У відомстві зазначають, що пропозиції щодо розміру знижок порти формували самостійно, виходячи з кон'юнктури транспортного ринку та економічної доцільності їх встановлення.

Нагадаємо, система знижок на виконання завантажувально-розвантажувальних робіт діє в Україні 7 років. За даними Міністерства інфраструктури, завдяки цій системі лише за перше півріччя 2012 року вдалося залучити додатково 6,1 млн тонн транзитних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом наказу про введення знижок, на обробку транзитних вантажів в Одеському порту планувалося застосовуватися знижку в розмірі 30%, в ​​порту «Південний» знижку у розмірі 25% планувалося встановити для виконання завантажувально-розвантажувальних робіт з вугіллям навалом та рудою металевою.