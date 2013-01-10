Аварійність на водному транспорті знизилася майже на 50%

Кількість аварійних подій на водному транспорті у 2012 році знизилася майже на 50% порівняно з 2011 роком - із 99 до 50 випадків.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Водночас у відомстві наголошують, що, за результатами аналізу, проведеного Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція), практично у всіх випадках аварії сталися через нехтування судноводіями вимогам безпеки судноплавства, а не через відмову техніки, погодні умови або форс-мажорні обставини.

Як повідомляв УНІАН, кількість аварійних подій на морському і річковому транспорті в 2011 році у цілому знизилася на 21% порівняно з 2010 роком. На морському транспорті зниження аварійності становить 33,3%. На річковому транспорті в 2011 році сталися дві аварійні події (одна катастрофа та одна серйозна аварія), у 2010 році - чотири.