Придніпровська залізниця перерахувала до бюджетів та цільових фондів 2,6 млрд грн

Держпідприємство «Придніпровська залізниця» у 2012 році перерахувало до бюджетів всіх рівнів та цільових фондів 2,637 млрд грн.

Як сказано у повідомленні Придніпровської залізниці, зокрема, до держбюджету залізниця спрямувала близько 1,082 млрд грн, у тому числі ПДВ - 860,506 млн грн, до місцевих бюджетів - 440,645 млн грн, внески до державних цільових фондів соціального страхування становили 1,115 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.