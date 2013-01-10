Залізниці України в 2012 році скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком – до 457,5 млн тонн, повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними «Укрзалізниці», зокрема, вантажні залізничні перевезення у внутрішньому сполученні скоротилися на 6,1% порівняно з 2011 роком – до 239,5 млн тонн, а перевезення транзитних вантажів скоротилися на 17,9% – до 41,9 млн тонн.

Водночас у 2012 році перевезення імпортних вантажів зросли на 9,5% – до 35 млн тонн, перевезення експортних вантажів зросли на 7,3% – до 140,9 млн тонн.

Основним видом вантажів, який перевозиться залізничним транспортом України, є кам'яне вугілля, якого упродовж 2012 року було перевезено 122,4 млн тонн.

У номенклатурі вантажів також переважає залізна і марганцева руда – 86,7 млн тонн, чорні метали – 34 млн тонн, нафта і нафтопродукти – 27,4 млн тонн і зерно і продукти помелу – 23,6 млн тонн.

Довідка УНІАН. Залізниці України у січні-грудні 2011 року, за даними Держстату, збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно з 2010 роком – до 468,1 млн тонн, зокрема відправка вантажів зросла на 8,6%.