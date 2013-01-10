Придніпровська залізниця в 2012 році зберегла перевезення вантажів на рівні 115 млн тонн

Придніпровська залізниця у 2012 році перевезла 115,331 млн тонн вантажів - на 1,2% менше, ніж за підсумками 2011 року.

Як йдеться у повідомленні ПЗ, зокрема, дорога протягом 2012 року перевезла 70,563 млн тонн у внутрішньому сполученні і 44,767 млн тонн на експорт.

Основним видом вантажів, що перевозяться ПЗ, була залізна і марганцева руда - 61,992 млн тонн, з яких 36,429 млн тонн перевезено у внутрішньому сполученні і 25,563 млн тонн - на експорт.

Крім того, ПЗ перевезла чорних металів 2,848 млн тонн у внутрішньому сполученні і 11,499 млн тонн на експорт, будівельних вантажів 2,549 млн тонн у внутрішньому сполученні та 2,705 млн тонн на експорт, коксу 867 тис. тонн у внутрішньому сполученні і 496,2 тис. тонн на експорт, продовольчих товарів 139,4 тис. тонн усередині країни і 479,7 тис. тонн на експорт.

У 2012 році ПЗ у внутрішньому сполученні перевезла нафти і нафтопродуктів 867 тис. тонн, кам'яного вугілля - 15,698 млн тонн, флюсів - 3,367 млн тонн, брухту чорних металів - 785,2 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 2,791 млн тонн, цементу - 1,184 млн тонн.

На експорт ПЗ у 2012 році перевезла 751,2 тис. тонн хімічних мінеральних добрив.

Крім того, в 2012 році ПЗ перевезла 8,94 млн тонн імпортних вантажів.

Зокрема ПЗ перевезла 4,827 млн тонн імпортного кам'яного вугілля, 458 тис. тонн імпортного коксу, 517 тис. тонн нафти і нафтопродуктів, 1,328 млн тонн руди залізної і марганцевої, 891,3 тис. тонн імпортних чорних металів.

Крім того, за 2012 ПЗ перевезла 1,23 млн тонн зернових, з них на експорт - 1,11 млн тонн. Зерно здебільшого перевозилось через порти та припортові станції Придніпровської та Одеської залізниць (Мекензієві Гори, Одеса-Порт, Миколаїв-Вантажний, Хімічна-експорт, Гладківщина т.і.).

Як повідомляв УНІАН, ПЗ у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн тонн.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.