"АероСвіт" забезпечить доставку пасажирів скасованих рейсів або поверне гроші за квитки

Авіакомпанія "АероСвіт" має намір забезпечити доставку пасажирів до місця призначення власними рейсами або рейсами перевізників-партнерів або повернення коштів за місцем придбання квитків за процедурою, передбаченою правилами перевезень.

Про це йдеться у повідомленні авіакомпанії, переданому УНІАН.

"АероСвіт" також інформує, що рейс Бангкок-Київ, який був затриманий через зрив графіка надходження в авіакомпанію коштів від продажу авіаквитків і викликані цим проблеми в обслуговуванні літака, вже вилетів з Таїланду.

Також сьогодні до кінця дня "АероСвіт" за сприяння авіакомпаній-партнерів забезпечить повернення до України пасажирів з Тель-Авіва.

Протягом найближчих двох годин "АероСвіт" оприлюднить тимчасовий графік авіарейсів, який діятиме до 00:00 15 січня 2013 року, і забезпечить його виконання.

Інформацію про подальший розклад польотів авіакомпанії буде подано до 12:00 11 січня 2013.

«Авіакомпанія вибачається за доставлені незручності внаслідок порушення регулярності польотів останніми днями. Авіакомпанія забезпечить чітке інформування про розклад польотів для запобігання скасуванню і затримкам рейсів», - йдеться в заяві «АероСвіту».

Водночас, як зазначається в повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерству інфраструктури доручено терміново підготувати розпорядження уряду про використання в разі потреби коштів Резервного фонду для оплати повернення пасажирів «АероСвіту» до України, при цьому компенсувати ці витрати за фактом зобов'язана авіакомпанія «АероСвіт».

Крім того, Міністерству інфраструктури спільно з Державною авіаційною службою із залученням керівництва компанії-перевізника доручено сформувати реалістичний розклад рейсів, виконання якого «АероСвіт» безумовно гарантує. Інформація про цей розклад буде поширена в ЗМІ та на інших інформаційних каналах.

Виконання цього розкладу контролюватиме державний регулятор.

Також у повідомленні секретаріату Кабміну йдеться, що Мініфраструктури і Державіаслужба зобов'язані забезпечити перевезення пасажирів "АероСвіту" за придбаними квитками або своєчасне повернення авіакомпанією вартості квитків.

Крім того, міністрові інфраструктури Володимиру Козаку доручено розробити стратегію розвитку авіаційної галузі з максимальним урахуванням інтересів пасажирів.

Нагадаємо, з 5 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямках.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковане інформацією у низці інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкротом.

До того ж авіакомпанія заявила про те, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і відновлення графіка польотів.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

* * *

"АероСвіт" у рамках реструктуризації проведе часткове скорочення штату

Авіакомпанія «АероСвіт» у рамках програми реструктуризації компанії, про яку було заявлено наприкінці 2012 року, проведе часткове скорочення штату співробітників.

Як йдеться в повідомленні авіакомпанії, переданому УНІАН, програма реструктуризації передбачає значне скорочення операційних витрат "АероСвіту" і його поступовий вихід із зони збитковості.

«Частина операцій буде передана на аутсорсинг, буде переглянута маршрутна мережа, внаслідок чого зміниться структура авіакомпанії. Крім цього, відбудеться її реорганізація і скорочення штату», - йдеться в повідомленні компанії.

У «АероСвіті» відзначають, що «з урахуванням запланованого скорочення персоналу, деякі співробітники авіакомпанії, відповідно до національного трудового законодавства, заздалегідь, ще в грудні (2012 року - УНІАН), отримали попередження про звільнення». «У процесі реорганізації адміністрація "АероСвіту" вживає весь комплекс заходів згідно з трудовим законодавством. Процедура, передбачена відповідними нормативно-правовими актами, дотримана», - наголошується в повідомленні «АероСвіту».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року після змін в керівництві "АероСвіту" менеджменту було доручено підготувати програму реструктуризації діяльності авіакомпанії. На сьогодні ця програма вже затверджена наглядовою радою компанії та доопрацьована з урахуванням рекомендацій членів наглядової ради.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року - Boeing 737-900ER.