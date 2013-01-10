Придніпровська залізниця придбає в лізинг щебенеочищувальну машину за 82 млн грн

Придніпровська залізниця (ПЗ) придбає в лізинг у київського ТОВ "Прем'єр Лізинг" щебенеочищувальну машину за 82,086 млн грн.

Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, лізинговий договір на 7 років укладений 28 грудня 2012 року.

За даними ЗМІ, у 2012 році договори з ТОВ "Прем'єр Лізинг" уклало ДП "Дарницький вагоноремонтний завод" на придбання у лізинг 2 тис. піввагонів за 2,04 млрд грн, а також "Український державний центр з експлуатації спецвагонів" на придбання 3 тис . піввагонів за 3,06 млрд грн.

На початку 2012 року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.