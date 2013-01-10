Вілкул доручив до червня завершити реконструкцію розв'язки на Поштовій площі

Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул доручив до кінця травня 2013 року завершити реконструкцію розв'язки на Поштовій площі в Києві, повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

«Розвиток транспортної інфраструктури є одним із пріоритетів розвитку міста Києва. Будівництво розв'язки дозволить збільшити транспортний потік з 85 до 110 тис. авто на добу, забезпечити нормальний рух автотранспорту на Поштовій площі, особливо у вечірній і ранковий час «пік». Уряд ставить завдання завершити будівництво до кінця травня 2013 року», - сказав віце-прем'єр-міністр під час робочої наради щодо реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві.

Зі свого боку голова КМДА Олександр Попов повідомив, що, станом на 1 січня 2013 року, під час реконструкції розв'язки на Поштовій площі були виконані роботи з прокладки водопроводу, кабелів зв'язку, кабелів високого струму, водозливу, практично завершено монтаж залізобетонної прогонової споруди естакади, встановлено буронабивні палі тунелю. Крім того, на чверть виконані роботи з будівництва підземного пішохідного переходу, а також розпочато бетонування покриття автомобільного тунелю під Поштовою площею.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками КМДА, перша черга реконструкції Поштової площі буде завершена до Дня Києва (2013 року). Вона включає будівництво транспортного вузла і площі з упорядкуванням території.

Реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі було розпочато у 2012 році з метою поліпшення транспортної схеми цього вузла та збільшення його пропускної спроможності. Після завершення реконструкції пропускна спроможність розв’язки збільшиться до 110 тис. авт/добу (до початку робіт було 85 тис. авт/добу). Буде забезпечено безперервний рух автотранспорту вулицею Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе в обох напрямках.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №827 від 17 жовтня 2012 року додатково направив 50 млн грн на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі, збільшивши загальний обсяг фінансування до 80 млн грн.

Корпорація «Альтис-Холдинг» у серпні 2012 року виграла тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві і стала генеральним підрядником. За її оцінками, вартість реконструкції Поштової площі в Києві становить 403,6 млн грн.