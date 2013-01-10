«АероСвіт» вносить корекцію в розклад польотів на період зимової навігації

«АероСвіт», відповідно до програми реструктуризації діяльності, започаткованої авіакомпанією, вносить зміни до програми польотів на період зимової навігації 2012-2013 рр.

Як повідомила УНІАН прес-служба «АероСвіту», зокрема, компанія продовжить обслуговування далекомагістральних маршрутів до Пекіна, Нью-Йорка, Хошиміна, Бангкока і Гоа. Авіакомпанія також забезпечить перевезення пасажирів у межах України відповідно до діючої внутрішньої маршрутної мережі, зокрема спільно з авіаперевізниками – партнерами.

Водночас можливе оперативне коригування графіка міжнародних і внутрішньоукраїнських польотів компанії з урахуванням комерційної завантаженості.

Водночас «АероСвіт» суттєво скорочує мережу міжнародних середньомагістральних авіарейсів. Авіакомпанія обслуговуватиме повітряні лінії Київ – Москва, Київ – Санкт-Петербург, Київ – Стамбул, Одеса-Стамбул і Київ-Ташкент.

Власне оперування на решті міжнародних середньомагістральних повітряних ліній компанія припинить із 11 січня до 00:00 15 січня 2013 року. Розклад польотів на подальший період зимової навігації буде оприлюднено у п’ятницю, 11 січня.

Авіакомпанія "АероСвіт" приносить вибачення пасажирам у зв’язку зі скасуванням польотів за більшістю маршрутів і пропонує їм доставку рейсами перевізників-партнерів або повернення коштів за квитки за місцем їхнього придбання відповідно до процедури, передбаченої правилами перевезень.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року після змін у керівництві "АероСвіту" менеджменту було доручено підготувати програму реструктуризації діяльності авіакомпанії. На сьогодні цю програму вже затверджено наглядовою радою компанії та допрацьовано з урахуванням рекомендацій членів наглядової ради. «АероСвіт» у рамках програми реструктуризації проведе часткове скорочення штату співробітників.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.