У Маріуполі за два дні снігопадів ДАІ визволила із заторів 30 автомобілів

У Маріуполі Донецької області за два дні снігопадів (9,10 січня) наряди ДАІ визволили із заторів 30 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в Управління ДАІ в Донецькій області.

У повідомленні йдеться, що у зв'язку зі складними погодними умовами інспектори Державтоінспекції Маріуполя не тільки стежать за дотриманням Правил дорожнього руху, але і надають допомогу тим водіям, які в силу різних причин стали «заручниками» зимової погоди.

Інспектори відзначають, що рух транспорту ускладнюється на ділянках доріг, де є підйоми або спуски. Там, де потрібна допомога водіям, інспектори підшукують потужний вантажний транспорт, здатний зрушити з місця застряглий автомобіль.

Наряди ДАІ постійно об'їжджають місто з метою виявлення ділянок, де ускладнено рух, і докладають всіх зусиль, щоб вирішити ситуацію, уникнути аварій, йдеться у повідомленні.