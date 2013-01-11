ДТП у Перській затоці: підводний човен США зіштовхнувся з цивільним судном

Американський атомний підводний човен Jacksonville зачепив перископом цивільне судно у Перській затоці, потерпілих або серйозних ушкоджень немає, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву П'ятого флоту ВМС США.

За даними агентства, у підводного човна в результаті зіткнення виявився пошкоджений один з перископів.

"Після цього Jacksonville піднялася на перископну глибину, щоб перевірити, чи не було завдано ушкоджень невідомому судну... судно продовжувало рухатися попереднім курсом і з тією ж швидкістю, ніщо не свідчило про наявність ушкоджень", - говориться в заяві, передає РІА «Новости».

Згодом район, в якому сталося зіткнення, був обстежений авіацією, жодних суден, що зазнають лиха, виявлено не було.