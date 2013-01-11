Samsung презентував прототип нового смартфону, який можна скрутити в трубочку

Південнокорейська корпорація Samsung продемонструвала прототип смартфона з гнучким дисплеєм. Презентація відбулася 10 січня на міжнародній конференції SEC у Лас-Вегасі.

Представлений зразок смартфона складається з двох частин - підстави розміром з сірникову коробку, в якому розташований зарядний пристрій для гаджета, і самого дисплея. Він гнучкий.

Смартфон випущений під маркою Youm, яку раніше зареєструвала компанія Samsung спеціально для виробництва пристроїв з гнучким дисплеєм завтовшки не більше аркуша паперу. Екран прототипу смартфона створений з пластика, а не зі скла, що дозволяє йому залишатися неушкодженим при падінні за рахунок високої гнучкості. Дисплей смартфона можна зігнути, але скласти його навпіл не можна.

Гаджет оснащений операційною системою Windows Phone 8, а не системою Android, що стала традиційною для пристроїв Samsung. У процесі розробки смартфона використовувалися органічні світлодіоди OLED, здатні самостійно випромінювати світло. Вони не потребують компонентів, які забезпечують підсвічування екрану і обтяжують корпус сучасних смартфонів, що працюють на основі рідкокристалічних дисплеїв, уточнюють розробники.

Також керівництво Samsung представило учасникам конференції смартфон, який можна розгорнути як книгу. Гаджет може трансформуватися в планшет.

«Ми впевнені в ринковому потенціалі гнучких органічних дисплеїв», - сказав інтернет-виданню IDG News один з інженерів Samsung.

Але при розробці смартфонів на основі OLED-дисплеїв Samsung довелося зіткнутися з багатьма технічними складнощами. Наприклад, хімічні речовини, що входять до складу дисплея, вкрай чутливі до кисню, тому вони повинні бути ізольовані від повітря, інакше дисплей перестає працювати, пише Газета.RU з посиланням на видання Foxews.

Перевагою гнучких дисплеїв буде їхня відносна невразливість, зокрема, здатність не битися при падінні, але компанії належить ще допрацювати смарфтони, кажуть скептики. «Нарешті з'являться дисплеї, які не б'ються, - говорить аналітик Stanford Bernstein Марк Ньюман. - Але Samsung також варто подумати над розробкою кришки для дисплея і створити матеріал, з якого буде складатися основний корпус смартфона».