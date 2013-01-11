Правоохоронці затримали громадянина Латвії, який «замінував» літак «АероСвіту»

Правоохоронці Литви встановили та затримали особу, яка повідомила про замінування літака компанії «АероСвіт», що здійснював рейс «Вільнюс-Київ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Ним виявився громадянин Латвії 1971 року народження. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він здійснив телефонний дзвінок з повідомленням про замінування повітряного судна.

На цей час правоохоронні органи Литви затримали цього громадянина. Вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності, йдеться в повідомленні.

Як нагадали в прокуратурі, 10 січня до чергової частини лінійного відділу в аеропорту «Бориспіль» ГУ МВС України в Київській області о 06.26 надійшло повідомлення про можливе замінування літака АТР-72 авіакомпанії «АероСвіт», що виконував рейс № 252 сполученням «Вільнюс - Київ». Літак здійснив безаварійну посадку в аеропорту «Бориспіль».

Проведеною перевіркою вибухотехнічної служби науково – дослідного експертно – криміналістичного центру ГУМВС України в Київській області вибухотехнічних пристроїв та вибухових речовин при перевірці повітряного судна не виявлено.