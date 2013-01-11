Марку «Укрпошти» визнано однією з кращих на міжнародному конкурсі в Китаї

Поштовий блок «Українське подвір’я» 2011 року випуску здобув перемогу в номінації «Найкращий друк» в 11-му щорічному китайському конкурсі-опитуванні на найкрасивішу закордонну марку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Конкурс проводиться у Китаї щороку і є надзвичайно популярним у світових філателістичних колах, зазначається в повідомленні. Цього року в ньому взяли участь низка поштових адміністрацій Європи та світу: Австрії, Албанії, Білорусі, Боснії і Герцеговини, Кіпру, Куби, Єгипту, Німеччини, Ліхтенштейну, Мальти, Нової Зеландії, Перу, Сінгапуру, Словаччини, Словенії, Швейцарії, Туреччини, Росії.

Серед організаторів та спонсорів конкурсу – Китайська народна асоціація дружби із закордонними країнами, провідні філателістичні організації та видавці відомих філателістичних каталогів.

«Українська поштова марка вже кілька років поспіль успішно заявляє про себе в цьому конкурсі, що засвідчує стійкий інтерес до української філателістичної продукції на міжнародній арені, - зазначила генеральний директор «Укрпошти» Оксана Плотнікова. - Ми зі свого боку вітаємо автора поштового блоку «Українське подвір’я» художника Костя Лавро, який багато років співпрацює з «Укрпоштою» і створює чудові мініатюри, які неодноразово виборювали престижні українські та міжнародні нагороди».

***Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України та є національним оператором поштового зв’язку України. На сьогодні «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у 14 тисячах відділень по всій Україні. Штат компанії налічує 97 тис. працівників, з них 41 тис. – листоноші, 31 тис. – оператори поштового зв’язку.

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