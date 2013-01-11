Аеропорт «Бориспіль» у 2012 році збільшив пасажиропотік на 5,6%

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, в 2012 році «Бориспіль» обслужив 99,304 тис. рейсів, зокрема 49,655 тис. на відправлення і 49,649 тис. на прибуття.

Крім того, аеропорт повідомляє, що в 2012 році вантажопотік «Борисполя» зріс на 4% порівняно з 2011 роком — до 32,44 тис. тонн, обробка пошти збільшилася на 6% — до 5,797 тис. тонн.

У грудні 2012 року пасажиропотік «Борисполя» становив 531 тис. пасажирів. Аеропорт обслужив 6,992 тис. рейсів, зокрема 3,489 тис. на відправлення і 3,503 тис. на прибуття.

Вантажопотік аеропорту в грудні 2012 року становив 2,958 тис. тонн, пошти — 641 тонн.

Генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Антон Волов відзначив, що «світові тенденції розвитку авіаційного ринку і ситуація з падінням пасажиропотоку базових перевізників України призвели до зменшення кількості перевезень в останні два місяці 2012 року».

За його словами, у грудні 2012 року порівняно з груднем 2011 року падіння пасажиропотоку у базових перевізників становило 10%. Зокрема, в аеропорту «Бориспіль» за грудень 2012 року авіакомпанія «АероСвіт» зменшила перевезення пасажирів на 23%, авіакомпанія МАУ продемонструвала зростання на рівні 8%.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році пасажиропотік аеропорту «Бориспіль» збільшився на 20% — до 8,029 млн осіб.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» — найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.