Залізниці в 2012 р. збільшили перерахування до держбюджету та цільових фондів до 13,7 млрд грн

Залізниці України, за оперативними даними, у 2012 році перерахували до державного бюджету та цільових фондів 13,7 млрд грн, що на 6,2% більше, ніж у 2011 році.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, до держбюджету залізниці в 2012 році сплатили 5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства інфраструктури, державні транспортні підприємства в 2012 році, за оперативними даними, перерахували до державного бюджету майже 8,358 млрд грн.

Довідка УНІАН. Чисельність працівників галузі залізничного транспорту, зокрема державних підприємств, що підпорядковані «Укрзалізниці», у 2012 році становила понад 340 тис. осіб.