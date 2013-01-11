Залізниці в 2012 р. збільшили перерахування до держбюджету та цільових фондів до 13,7 млрд грн
12:43, 11 січня 2013Транспорт/Звя'зок
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Залізниці України, за оперативними даними, у 2012 році перерахували до державного бюджету та цільових фондів 13,7 млрд грн, що на 6,2% більше, ніж у 2011 році.
Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, до держбюджету залізниці в 2012 році сплатили 5 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства інфраструктури, державні транспортні підприємства в 2012 році, за оперативними даними, перерахували до державного бюджету майже 8,358 млрд грн.
Довідка УНІАН. Чисельність працівників галузі залізничного транспорту, зокрема державних підприємств, що підпорядковані «Укрзалізниці», у 2012 році становила понад 340 тис. осіб.
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