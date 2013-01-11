Транспортні держпідприємства в 2012 році перерахували до бюджету майже 8,4 млрд грн

Державні транспортні підприємства в 2012 році, за оперативними даними, перерахували до державного бюджету майже 8,358 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, зокрема, Одеська залізниця (ОЗ) перерахувала 787,1 млн грн, що на 10,6% більше, ніж у 2011 році, держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» перерахував 467,8 млн грн - на 5 % більше, ніж роком раніше, морський торговельний порт «Південний» перерахував 393,3 млн грн - на 17,5% більше, ніж у 2011 році.

Крім того, держпідприємство «Дельта-лоцман» у 2012 році перерахувало до держбюджету 319,7 млн грн, що на 10,4% більше, ніж у 2011 році, Миколаївський МТП перерахував 80,1 млн грн - на 25% більше, ніж у 2011 році, Білгород-Дністровський МТП перерахував 13,4 млн грн - на 6,6% більше, ДСК «Керченська паромна переправа» перерахувала 11,9 млн. грн, що на 90,5% більше, ніж у 2011 році.

Крім цього, державні транспортні підприємства України в 2012 році, за оперативними даними, перевезли 623,2 млн тонн вантажів. У порівнянні з 2011 роком у 2012 році на 27,8% збільшилися обсяги перевезення вантажів авіаційним транспортом та на 1,1% - автомобільним.

Мініфраструктури не уточнює показників динаміки перевезення вантажів.

Нагадаємо, за даними Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), залізниці України в 2012 році скоротили перевезення вантажів на 2,5% у порівнянні з 2011 роком - до 457,5 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2011 році підприємства транспорту України перевезли 811,7 млн тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 рік.

Зокрема, авіаційні підприємства України в 2011 році перевезли 90,3 тис. тонн вантажів - на 2,8% більше, ніж роком раніше. Автотранспортні підприємства в 2011 році збільшили перевезення вантажів на 12,6% в порівнянні з 2010 роком - до 178,3 млн тонн.