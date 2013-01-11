Доходи залізниць України в 2012 році скоротилися на 0,9 млрд грн

Доходи залізниць України від звичайної діяльності за підсумками 2012 року, за попередніми даними, скоротилися на 0,9 млрд грн - до 56,2 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

До того ж, за даними «Укрзалізниці», збитки від пасажирських перевезень за підсумками 2012 очікуються в розмірі 6,7 млрд грн, а тенденція збитковості у пасажирському секторі повторюється з року в рік.

Пасажирооборот залізничного транспорту в 2012 році порівняно з попереднім роком зменшився на 2,6%.

Нагадаємо, перевезення вантажів залізницями в 2012 скоротилися на 2,5% у порівнянні з 2011 роком - до 457,5 млн тонн. До того ж обсяг транзитних перевезень зменшився на 17,9% - до 41,9 млн тонн.

Водночас загальний вантажообіг залізничного транспорту в 2012 році збільшився на 2% - до 239 млрд т/км.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України, за оперативними даними, у 2012 році перерахували до держбюджету та цільових фондів 13,7 млрд грн - на 6,2% більше, ніж у 2011 році.