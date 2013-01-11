Державні морпорти України в 2012 році переробили 109 млн тонн вантажів

Державні морські порти України за підсумками 2012 року переробили 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, найбільший приріст перевалки вантажів досягли Миколаївський морський торговельний порт - на 25,2%, Усть-Дунайський МТП - на 25,1%, Севастопольський МТП - на 12,1%, Іллічівський МТП - на 6,6%, Ялтинський МТП - на 9,9% і Херсонський МТП - на 5,5%.

Відомство не уточнює виробничі показники цих підприємств і загальну річну динаміку переробки вантажів державними морськими торговельними портами.

Як повідомляв УНІАН, українські морські порти в 2011 році збільшили переробку вантажів на 5,6% у порівнянні з 2010 роком - до 113,7 млн. тонн.

Нагадаємо, за даними Мінінфраструктури, Державні транспортні підприємства України в 2012 році, за оперативними даними, перевезли 623,2 млн тонн вантажів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату України в 2011 році підприємствами транспорту України перевезено 811,7 млн тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 р.

При цьому українські підприємства водного транспорту в 2011 році знизили перевезення вантажів на 10,7% - до 9,9 млн тонн.