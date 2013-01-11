ДАІ попереджає: у наступні три доби в Україні сніг, на дорогах ожеледиця

За прогнозами синоптиків, 12-14 січня в Україні сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, завтра в південній та східній частинах країни місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, на решті - території невеликий сніг.

13 січня сніг та мокрий сніг пройде на Лівобережжі (у східних областях, Криму та Приазов'ї сніг з дощем, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь), 14 січня вночі у східній частині, вдень в Карпатах сніг, мокрий сніг (на Закарпатті - з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь).

Державтоінспекція України звертає увагу водіїв на складні погодні умови та закликає водіїв до неухильного дотримання Правил дорожнього руху, під час руху бути максимально уважними та обережними. Під час сильних опадів необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки), з особливою обережністю рухатися по мостам та естакадах, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть привести до створення аварійних ситуацій.