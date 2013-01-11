На сьогодні майже всі пасажири «АероСвіту» вивезені з-за кордону - голова Державіаслужби

На сьогодні за кордоном залишаються не вивезеними лише деякі пасажири авіакомпанії «АероСвіт».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Державіаслужби України Анатолій Колісник

«Ситуація під контролем. На цей час за кордоном у нас залишаються не вивезеними одиниці пасажирів», - сказав він.

А.Колісник повідомив, що до перевезення пасажирів «АероСвіту» залучеті авіакомпанії МАУ і «Візз Ейр», які «дали реальні пропозиції щодо вивезення пасажирів».

А.Колісник відзначив, що вивезення пасажирів «АероСвіту» здійснюється на далеко- і середньомагістральних напрямах головним чином чартерними рейсами, а на внутрішніх рейсах, як правило, використовуються альтернативні перевізники, крім того, на внутрішніх рейсах «глибина продажів невелика»

А.Колісник також відзначив, що в Державіаслужбі та Міністерстві закордонних справ працює цілодобова гаряча лінія, на якій пасажири «АероСвіту», які затрималися в зарубіжних аеропортах, можуть одержати консультацію і допомогу.

Також А.Колісник повідомив, що на сьогоднішній день у Стокгольмі залишається екіпаж одного з літаків «АероСвіту», який забезпечений готелем і харчуванням.

Нагадаємо, з 5 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямах.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковано інформацією у ряді інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкротом.

При цьому авіакомпанія заявила, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і графіка польотів.

Як повідомляв УНІАН,Кабмін доручив Міністерству інфраструктури терміново підготувати розпорядження уряду про використання у разі потреби коштів Резервного фонду для оплати повернення пасажирів «АероСвіту” до України, при цьому компенсувати ці витрати за фактом має авіакомпанія «АероСвіт».

Крім того, Міністерству інфраструктури спільно з Державною авіаційною службою та із залученням керівництва компанії-перевізника доручено сформувати реалістичний розклад рейсів, виконання якого «АероСвіт» безумовно гарантує. Інформація про цей розклад буде поширена в ЗМІ та за іншими інформаційними каналами.

Раніше, 29 грудня 2012 року, Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсягу.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.