«АероСвіт» виключено з системи BSP IATA

Авіакомпанію «АероСвіт» виключено з міжнародної системи оплати за авіаперевезення BSP IATA.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю на брифінгу повідомив голова Державіаслужби України Анатолій Колісник.

«Так, це підтверджується. «АероСвіт» виключено з BSP IATA. Тому вони скорочують кількість рейсів», - сказав він.

А.Колісник також повідомив, що BSP IATA зробила це з власної ініціативи.

«Це їх ініціатива, що BSP IATA припинила обслуговувати «АероСвіт». BSP IATA заарештувала певну суму за продаж авіаквитків «АероСвіту». Вона оцінюється в близько 6-7 мільйонів доларів, і припинила подальше обслуговування «АероСвіту», - сказав він.

Водночас А.Колісник відзначив, що зазвичай дії BSP IATA у подібних випадках «більш м'які і поступові».

Крім того, він повідомив, що на сьогодні до Державіаслужби не надходили заявки на напрямки, на які раніше літав «АероСвіт».

Довідка УНІАН. Система взаєморозрахунків BSP (Billing and Settlement Plan) забезпечує продаж пасажирських авіаперевезень акредитованими агентами IATA.

Система взаєморозрахунків дозволяє спростити процес оформлення авіаквитків, підготовку звітів про продаж і проведення взаєморозрахунків між агентами і авіакомпаніями за надані послуги.

Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена у 1994 році. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". На сьогодні обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 27 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 19 середньомагістральних Boeing 737. Також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. Є членом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з 1996 року і членом Асоціації Європейських авіакомпаній з 2008 року.