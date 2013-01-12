У Непалі автобус впав у прірву, загинули близько 30 людей
11:17, 12 січня 2013Транспорт/Звя'зок
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Щонайменше 29 осіб загинули і 12 зазнали поранень, коли автобус впав із висоти 600 метрів на гірській трасі в південно-західній частині Непалу.
На місці пригоди ведуться пошуково-рятувальні роботи, які ускладнюються тим, що після падіння з обриву автобус застряг на кручі, передає РІА «Новости».
Як заявив представник поліції, точна причина аварії встановлюється, за попередньою версією, ДТП могло статися із-за сильний туман. Він додав, що число жертв може зрости.
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