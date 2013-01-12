У Непалі автобус впав у прірву, загинули близько 30 людей

Щонайменше 29 осіб загинули і 12 зазнали поранень, коли автобус впав із висоти 600 метрів на гірській трасі в південно-західній частині Непалу.

На місці пригоди ведуться пошуково-рятувальні роботи, які ускладнюються тим, що після падіння з обриву автобус застряг на кручі, передає РІА «Новости».

Як заявив представник поліції, точна причина аварії встановлюється, за попередньою версією, ДТП могло статися із-за сильний туман. Він додав, що число жертв може зрости.