Уряд розробить заходи для розвитку авіаперевезень в Україні

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що ситуація з авіакомпанією "АероСвіт" примусить уряд розробити заходи щодо розвитку авіаперевезень в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з користувачами Facebook.

"Ситуація, що відбувається зараз з компанією "АероСвіт", примусить нас розробити такі заходи щодо розвитку авіаперевезень в країні, які б мінімізували ризик подібної ситуації в майбутньому", - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим він відзначив, що банкрутство великих авіаперевізників досить часто відбувається в світі, і багато країн з цим явищем стикаються навіть зараз.

"Але вирішення цих проблем полегшується тим, що є конкурентне середовище, і поле збанкрутілої компанії дуже швидко займає конкурент. Пасажири так чи інакше страждають, але проблема вирішується на користь більш конкурентного перевізника. І вже на новому етапі пасажири одержують певні переваги", - зазначив глава уряду.

На думку М.Азарова, завдання України - створити таку саму модель у себе в країні.

"Звичайно, проблем на цьому шляху дуже багато, але ще раз повторюю, цей випадок примусив уряд знаходити рішення, і вони будуть знайдені", - наголосив М.Азаров.

Нагадаємо, з 5 січня авіакомпанія «АероСвіт» скасувала низку рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей "АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямах.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіту», було спровоковано інформацією у ряді інтернет-видань про нібито визнання "АероСвіту" банкротом.

При цьому авіакомпанія заявила про те, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і графіка польотів.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін доручив Міністерству інфраструктури терміново підготувати розпорядження уряду про використання у разі потреби коштів Резервного фонду для оплати повернення пасажирів «АероСвіту» до України, при цьому компенсувати ці витрати за фактом має авіакомпанія «АероСвіт».

Крім того, Міністерству інфраструктури спільно з Державною авіаційною службою та із залученням керівництва компанії-перевізника доручено сформувати реалістичний розклад рейсів, виконання якого «АероСвіт» безумовно гарантує. Інформація про цей розклад буде поширена в ЗМІ та за іншими інформаційними каналами.

Раніше, 29 грудня 2012 року, Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсягу.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.