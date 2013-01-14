Україна презентувала владі Кенії пропозиції щодо участі в реконструкції портів країни

Посол України в Кенії і Танзанії Володимир Бутяга 12 січня провів зустріч з Адміністрацією кенійських портів Гічірі Ндуа, на якій обговорювалися перспективи розвитку двосторонніх відносин у сфері співпраці в морській галузі.

Як сказано в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України, зокрема, в контексті раніше оприлюднених кенійською стороною планів з реконструкції порту Момбаса і порту Ламу В.Бутяга поінформував про зацікавленість ДП «ЧорноморНДІроект», ВАТ «Вадан Ярдс Океан», ДП «Суднобудівний завод імені 61 Комунара», ВАТ «Дніпропетровський трубний завод» і групи компаній «Інкор» в участі в реалізації названих проектів.

У свою чергу, директор Адміністрації кенійських портів Гічірі Ндуа назвав перспективною співпрацю з Україною у сфері проектування реконструкції порту, будівництві плаваючого елеватора, будівництва нового причалу і модернізацію насосів для збільшення пропускної спроможності, а також оновлення устаткування з очищення води і стоків як для порту, так і для міста загалом.

У контексті укладення двосторонніх угод кенійській стороні було передано проект Меморандуму про співпрацю між Миколаївським морським портом і кенійським портом Момбаса.

Довідка УНІАН. Момбаса — друге за величиною місто Кенії. До 40% вантажів, які обробляються в порту Момбаса, є транзитними і призначені для Уганди, Руанди, Бурунді й інших країн Східної Африки.

Миколаївський морський торговий порт (ММТП) - один із найстаріших портів України, розташований у гирлі річки Південний Буг, у північній частині Дніпро-Бузького лиману. Порт сполучається з Чорним морем судноплавним каналом завдовжки 44 милі.

Порт має криті складські приміщення, відкриті майданчики для зберігання вантажу і здійснює переробку генеральних і навалювальних вантажів, включаючи зернові культури, руду, металовироби, труби тощо.

У порту налічується 15 причалів, усі вони мають залізничні під'їзні колії. Територія порту становить 94 га, акваторія - 225 га, причальні глибини - 10,5 м, довжина залізничного полотна - 24,6 км, глибина підхідного каналу - 10,5 м.

Миколаївський морський торговий порт у першому півріччі 2012 року збільшив вантажообіг на 36% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 5,589 млн. тонн.