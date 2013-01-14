Apple скорочує виробництво iPhone 5 через слабкий попит

Корпорація Apple Inc. скоротила замовлення на компоненти для виробництва iPhone 5 через слабший, ніж очікувалося, попит на смартфони, пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Наприклад, замовлення Apple на екрани для iPhone 5 на січень-березень впали практично вдвічі, кажуть два джерела газети. Також, за їхніми даними, компанія скоротила замовлення і на інші деталі.

Apple повідомила постачальників про зниження замовлень ще минулого місяця, зазначають джерела, передає Газета.RU.

Такий крок корпорації обумовлений тим, що продажі нового iPhone виявилися не такими високими, як очікувалося, і попит може продовжувати падати, відзначає WSJ. Причиною падіння стало зміцнення Samsung на ринку смартфонів, а також зростаюча конкуренція з боку виробників смартфонів на платформі Android.

Раніше джерела газети говорили, що Apple випускає бюджетний смартфон, який вийде вже в цьому році. Такий план компанії став особливо актуальним у зв'язку зі збільшеною конкуренцією з боку смартфонів на платформі Android. У третьому кварталі 2012 року Apple займала лише 14,6% світового ринку смартфонів, що значно нижче, ніж у четвертому кварталі 2011 року - 23%, йдеться в даних IDC. Частка Samsung Electronics тим часом виросла з 8,8% до 31,3% за два роки - з 2010-го до 2012-й.