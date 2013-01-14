"АероСвіт" відновив регулярність польотів в рамках чинного розкладу

Авіакомпанія «АероСвіт" відновила регулярність польотів у рамках діючого розкладу, а також забезпечила додаткові рейси за вісьмома середньомагістральними маршрутами.

Як сказано у повідомленні авіакомпанії, переданому УНІАН, всі міжнародні і внутрішні рейси компанії, включаючи далекомагістральні, виконуються згідно із затвердженою програмою польотів.

Крім того, з 15 січня з цілковитою відповідністю з розкладом «АероСвіту" наведено онлайн-табло базового аеропорту "Бориспіль", де раніше відображалися всі перельоти, передбачені колишнім розкладом компанії, що діяв до 11 січня.

Крім регулярного розкладу, «АероСвіт" також додатково організував доставку пасажирів за маршрутами, на яких компанія припинила операцію.

Зокрема, з 10 по 14 січня було забезпечено виконання 14 додаткових парних рейсів до/з Праги, Тбілісі, Астани, Баку, Софії, Ларнаки, Єревана і Калінінграда, якими перевезено 2200 пасажирів.

«Завдяки відновленню регулярності польотів і виконанню додаткових рейсів на сьогодні немає скупчення невідправлених пасажирів «АероСвіту" ані в базовому, ані в зарубіжних аеропортах», - повідомляє авіакомпанія.

Крім того, «АероСвіт" висловив подяку за оперативну допомогу в забезпеченні додаткових рейсів і доставку пасажирів «АероСвіту" Державіаслужбі України, авіакомпаніям "Роза вітрів" і "Міжнародні авіалінії України", представництвам компанії в Чехії, Грузії і Болгарії, агентствам Louis Aviation (Кіпр), "Транcавіа" (Казахстан), "Дельта Груп" (Азербайджан), "Авіатранс" і "Каріне" (Вірменія).

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 січня, авіакомпанія «АероСвіт" створила антикризовий штаб з метою забезпечення безперебійного виконання тимчасового регулярного розкладу, організації додаткових рейсів, інформування пасажирів про оперативні зміни в графіку польотів. Перед штабом також поставлено завдання з відпрацювання і реалізації оперативної процедури повернення пасажирам скасованих рейсів коштів за невикористані квитки.

Як повідомляв УНІАН, з 5 січня авіакомпанія «АероСвіт" скасувала ряд рейсів через припинення обслуговування в деяких аеропортах, зокрема, у Варшаві, Стокгольмі, Копенгагені, Тель-Авіві, що призвело до обмеження можливостей «АероСвіту" забезпечити своєчасне виконання рейсів в інших напрямах.

Рішення аеропортів і хендлінгових компаній про припинення обслуговування, за заявою «АероСвіт", було спровоковане інформацією у ряді інтернет-видань про нібито визнання «АероСвіту" банкротом.

При цьому авіакомпанія заявила про те, що веде переговори, спрямовані на відновлення обслуговування і відновлення графіка польотів.

Раніше, 29 грудня 2012 року, Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямовано на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності і забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році компанія приступила до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.