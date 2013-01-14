Польська PKP Intercity спростила продаж квитків через інтернет

Варшава. Один з найбільших у Польщі пасажирських залізничних перевізників, компанія PKP Intercity спростила продаж квитків через інтернет, скоротивши процедуру продажу до трьох кроків і зробивши можливою перевірку ціни відразу після вибору бажаного маршруту поїздки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Компанія відзначила, що попередня система продажу вимагала від кожного потенційного клієнта спочатку зареєструватися в системі, після чого можна було вибрати бажаний маршрут, і тільки в кінці з'являлася інформація про ціну квитків.

"Як ми декларували наприкінці 2012 року, нашою метою є створення нової, прозорої пропозиції. Нові спрощення і поліпшення функціональності інтернет-продажів - це якраз черговий елемент цього процесу", - зазначила в.о. прес-секретаря компанії Беата Чемерайда.

Компанія також спростила процедуру повернення квитка через інтернет і уможливила його купівлю безпосередньо з сайту, де розміщується розклад потягів.

Прес-служба повідомила про зростання продажів квитків через інтернет в минулому році порівняно з попереднім на 66% до 900 тис. штук.

"Ми розраховуємо, що нам вдасться зберегти цей позитивний тренд у наступних місяцях", - зазначила Чемерайда.

Як повідомляв УНІАН, у квітні минулого року PKP Intercity зробила можливою купівлю квитків на поїзди компанії за допомогою будь-якого мобільного пристрою без необхідності його роздрукування.

У серпні компанія повідомляла про намір довести частку продажів квитків через інтернет в 2012 році до 11-16% від загальної кількості порівняно з близько 6% в 2011 році і 3,5% в 2010 році.

Довідка УНІАН. PKP Intercity, що належить польській державі, в 2011 році перевезла майже 37 млн ​​пасажирів, що становило 14% всіх перевезених пасажирів на залізниці в 38 млн Польщі.